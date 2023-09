Genoa, che entusiasmo verso il Napoli: in migliaia alla festa dei 130 anni

Grande entusiasmo per la festa dei 130 anni del Genoa, in corso di svolgimento presso il Porto Antico.

Grande entusiasmo per la festa dei 130 anni del Genoa, in corso di svolgimento presso il Porto Antico. In occasione della serata, alla quale partecipano migliaia di tifosi, il club ha inoltre presentato la terza maglia per la stagione.

"Kappa rende omaggio alla ricca storia del Genoa con una maglia speciale, che celebra la longevità della più antica squadra di calcio italiana. La patch del logo del Genoa, realizzata ad hoc per l'occasione, con le date 1893 - 2023 sotto l'iconico Grifone", il messaggio sui social del club.