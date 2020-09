Genoa, che show la prima gara: poker al neo-promosso Crotone

Vittoria larga alla prima di Campionato tra le mura amiche per il Genoa Romando Maran contro il Crotone di Giovanni Stroppa. I grifoni di impongono per 4-1. e si portano primi in classifica. Bastano dieci minuti e il Genoa è già sul più due. Prima Destro, su rifinitura di Pandev, poi lo stesso macedone fissano il punteggio su un bruciante 2-0 quando ancora non sono stati superati i dieci minuti sul cronometro della partita. Dopo una traversa di Destro, Riviere riporta in gara i suoi con una bella spaccata in anticipo sia su Zapata che su Perin. Ne passano però altri cinque minuti e il Genoa sigla il 3-1 grazie al bel gol da fuori area del fresco debuttante Zappacosta. Per il Crotone ci sarebbe l'occasione di rientrare nuovamente in corsa dopo pochi istanti, con Simy che svetta sopra tutti su un cross di Cigarini, venendo però fermato nell'esultanza dal palo. Nel secondo tempo a 10 minuti dal termine Marko Pjaca, al primo pallone toccato, realizza il 4-1 definitivo con un preciso diagonale.