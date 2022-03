Genoa, Criscito ha cambiato idea: no al Toronto, resta in Italia

E allora avanti al Genoa, almeno fino a fine stagione: ieri Criscito prima di Genoa-Empoli ha avuto un colloquio col presidente Alberto Zangrillo

Domenico Criscito ha detto no al Toronto FC. A sorpresa nella giornata di ieri, mentre da qualche giorno trattava coi rossoblù la risoluzione per poi volare in Canada, il capitano rossoblù ha fatto un passo indietro: anche se da inizio 2022 non a disposizione perché infortunato, Criscito non vuole abbandonare la sua squadra nel momento di maggiore difficoltà.

E allora avanti al Genoa, almeno fino a fine stagione: ieri Criscito prima di Genoa-Empoli ha avuto un colloquio col presidente Alberto Zangrillo e poi, scrive 'IlSecoloXIX', ha assistito al match dallo skybox del Ferraris insieme alla sua famiglia.