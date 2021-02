Genoa, Destro: "Ballardini ci ha dato compattezza e spirito di sacrificio"

Mattia Destro, attaccante del Genoa prossimo avversario del Napoli in campionato, ha parlato ai canali ufficiali del club rossoblù, partendo dall'obiettivo salvezza: "Per raggiungere un obiettivo importante come quello della salvezza è fondamentale fornire prestazioni sia individuali che di gruppo importanti e cercare di ottenere più punti possibili. Ballardini ci ha dato compattezza e spirito di sacrificio".