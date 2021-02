Genoa, Destro is on fire: premiato giocatore del mese a due giorni dal Napoli

Mattia Destro, attaccante del Genoa, prossimo avversario del Napoli in campionato, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento dall’Associazione Italiana Calciatori. Il giocatore rossoblù è stato il calciatore più votato per il concorso “Il Calciatore del Mese” per gennaio. Rivitalizzato dalla cura Ballardini sarà sicuramente uno dei pericoli principali per i difensori azzurri.