Genoa, disperata caccia ai rinforzi prima del Napoli: altro svincolato in mediana

Non solo lo svincolato Maksimovic. Il Genoa si interessa al profilo di Fernando per il centrocampo: svincolato perché reduce dall’esperienza in Cina con il Beijing Guoan, il brasiliano potrebbe essere una idea interessante per il centrocampo di Ballardini dopo il fallimento delle trattative per Bentaleb. L'ex Spartak già conosce Genova e la Serie A, avendo disputato la stagione 15/16 con la maglia della Sampdoria.