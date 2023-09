Genoa, due giocatori verso il forfait con il Napoli: le ultime

Il tecnico rossoblu però non dovrebbe avere a disposizione Junior Messias e Alessandro Vogliacco

Genoa in campo per preparare la gara col Napoli. Da ieri la formazione di Alberto Gilardino si sta allenando al centro sportivo "Gianluca Signorini" per affrontare sabato sera a Marassi i partenopei di Rudi Garcia. Il tecnico rossoblu però non dovrebbe avere a disposizione Junior Messias e Alessandro Vogliacco, alle prese ancora con i rispettivi infortuni muscolari che gli hanno fatto saltare le prime partite.

Evitare ricadute

I due giocatori, riporta l'edizione genovese de La Repubblica, sono al lavoro per recuperare ma l'intenzione è non rischiare alcun tipo di ricaduta. Vista la serie di partite ravvicinate, cinque in 22 giorni, l'idea da parte del club sarebbe quella di schierarli una volta in cui il percorso di recupero sia completo senza forzare troppo.