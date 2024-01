Genoa e Torino si dividono la posta: a reti bianche a Marassi

Finisce senza vincitori né vinti la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Torino.

Finisce senza vincitori né vinti la sfida del "Ferraris" fra Genoa e Torino. Rossoblu e granata si dividono la posta in palio pareggiando per 0-0 e conquistando un punto a testa che fa salire la squadra di Juric a quota 28 e quella di Gilardino a quota 22.

Nei primi venti minuti annoveriamo un’occasione per parte: prima ci prova Gudmundsson ma Milinkovic-Savic riesce a chiudere bene lo specchio della porta, poi è Buongiorno a testare lo stacco di testa ma il pallone termina sul fondo. La più ghiotta occasione è per i padroni di casa con Malinovskyi che dal limite dell’area calcia con il mancino ma il portiere granata si supera e alza il pallone sopra la traversa. Prima del finale di frazione, Retegui riceve un cross da calcio di punizione di Gudmundsson ma spedisce sul fondo. Sul capovolgimento di fronte, sempre su calcio da fermo, è Zapata a colpire di testa ma il pallone viene deviato da un difensore del Genoa sopra la traversa.

La ripresa parte con un ritmo decisamente più basso con le emozioni che faticano ad arrivare. Ci prova Vasquez in area di rigore ma la sua conclusione è controllata da Milinkovic-Savic che riesce a controllare. Il Toro sfiora il gol con Sanabria che si libera molto bene della marcatura di Vasquez e colpisce in tuffo di testa dall’interno dell’area ma il pallone termina sul fondo. La sfida va a fiammate e sul capovolgimento di fronte è Gudmundsson ad impegnare Milinkovic-Savic con una conclusione a giro debole parata a terra dal numero 32 granata. A dieci dalla fine Buongiorno impegna Martinez che devia sul palo ma il difensore granata ha toccato il pallone col braccio e viene ammonito da Giua. Nel finale il Genoa sfiora il vantaggio con Malinovskyi su calcio di punizione ma il suo sinistro viene respinto molto bene da Milinkovic-Savic in tuffo.