Genoa ed Empoli si dividono la posta a Marassi: primo gol per Cancellieri

Il Genoa è avanti 1-0 alla fine del primo tempo contro l'Empoli grazie ad uno straordinario gol, il secondo consecutivo, di Ruslan Malinovskyi.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 1-1 a Marassi tra Genoa ed Empoli l'anticipo delle 15 della 14ª giornata di Serie A. Nei primi 45' gli uomini di Gilardino, che per l'occasione ritrova Retegui dal 1', gestiscono piuttosto bene il gioco pur lasciando spesso l'iniziativa agli azzurri. Messias colpisce una traversa prima del bellissimo gol del vantaggio di Malinovskyi: Badelj lavora un pallone al limite dell'area e scarica per lo stesso ex Atalanta che carica il mancino e trova una traiettoria imprendibile per Berisha.

Ripresa intensa e combattuta, al 67', l'Empoli con i nuovi entrati costruisce l'azione giusta per il pareggio: Grassi apre per Kovalenko che dalla destra pennella in mezzo un cross col contagiri per la testa di Cancellieri che da due passi firma l'1-1 (è la prima rete in azzurro per l'ex Lazio).