Genoa-Empoli, le formazioni ufficiali: sfida tra ex azzurri, è Maksimovic contro Luperto

Una partita che vale una stagione. Novanta minuti che possono servire a non soffrire fino al termine del campionato. Sono questi gli ingredienti di Genoa-Empoli, lunch match della 28a giornata di campionato. Alexander Blessin insegue la prima vittoria sulla panchina rossoblu e per farlo decide di affidare l'attacco ancora una volta a Yeboah lasciando Destro in panchina. In difesa rientra Maksimovic al fianco di Ostigard con Hefti e Vasquez a completare il quartetto davanti a Sirgu. A centrocampo spazio a Badelj e Sturaro con Gudmundsson, Melegoni e Portanova sulla linea dei trequartisti. Risponde Aurelio Andreazzoli con Pinamonti in attacco supporto da Bajrami e Verre mentre in difesa c'è Parisi sull'out di sinistra con Stojanovic a destra e Romagnoli e Luperto al centro. In cabina di regia gioca Asllani con Zurkowski e Benassi mezzali.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Ostigard; Vasquez, Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Yeboah.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Benassi; Bajrami, Verre; Pinamonti.