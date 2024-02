Genoa, Frendrup: "Dispiaciuto per la mancata vittoria, volevamo i tre punti"

Frendrup ha così analizzato l'1-1 maturato sul campo dei campioni d'Italia al termine del match valido per la 25esima giornata di campionato

Autore del suo primo gol in Serie A al Maradona di Napoli, il centrocampista del Genoa Morten Frendrup ha così analizzato l'1-1 maturato sul campo dei campioni d'Italia al termine del match valido per la 25esima giornata di campionato: "Ogni punto per noi è importante, ne aggiungiamo un altro alla nostra classifica. Sarebbero stati più importanti tre punti, ma questo punto è molto importante", le sue parole a 'Buoncalcioatutti.it'. "Sono molto felice - prosegue - di aver segnato il mio primo gol in Serie A, ma sono anche dispiaciuto per i tre punti. Gilardino ha detto che posso diventare un centrocampista box to box? Sì, mi piace correre ed essere un centrocampista intenso. Credo di poter diventare un centrocampista box to box. Devo lavorare ogni giorno e continuare a farlo duramente“.

Sull’obiettivo personale e di squadra da qui alla fine stagione: “Fin dall’inizio noi abbiamo avuto un obiettivo, ma preferiamo andare di partita in partita e dobbiamo continuare a farlo. Certo, vorremmo vincere ogni partita, ma bisogna ragionare step by step. A livello personale giocare il più possibile, migliorare di allenamento in allenamento, migliorare dal punto di vista offensivo, fare dei gol e degli assist e vincere i duelli“.