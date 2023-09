Genoa, Gilardino: "Portiamo a Lecce ciò che di buono abbiamo fatto col Napoli"

Lecce ancora imbattuto. Che gara deve fare il tuo Genoa? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Alberto Gilardino

Lecce ancora imbattuto. Che gara deve fare il tuo Genoa? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Alberto Gilardino, allenatore del Genoa che alla vigilia della sfida contro il Lecce - gara valida per la quinta giornata di Serie A - ha risposto così: "E' una squadra che è partita forte. Quarta in classifica, una squadra plasmata nel modo giusto da D'Aversa, tecnico di valore, e dal ds Corvino che conosco molto bene. Hanno dato continuità nell'identità di squadra. E' una squadra che ha gamba, forza e individualità importanti. Noi ci siamo preparati in questi giorni mantenendo l'autostima molto alta. Quello che di buono abbiamo fatto col Napoli lo dobbiamo portare a Lecce. Tutto passerà dai soliti principi e dalla nostra prerogativa in questo campionato: atteggiamento e prestazione".

Poi in un altro passaggio sempre sul Lecce ha aggiunto: "Sarà una partita molto equilibrata. Come ho detto ai ragazzi, dovremo avere rispetto di tutti. Il Lecce in questo momento ha dimostrato di fare un campionato importante con un allenatore molto competente ma allo stesso tempo ci deve essere la consapevolezza e la fiducia di fare la partita sapendo delle difficoltà".