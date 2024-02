Genoa, Gilardino sul futuro: "Il club non mi ha ancora chiamato per il rinnovo"

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita con l'Udinese, parlando anche del suo futuro

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita con l'Udinese, parlando anche del suo futuro: "Rinnovo? L'ho detto più volte, la società non mi ha ancora chiamato e non ha chiamato il mio agente. Non ci siamo seduti, per quanto mi riguarda le energie mie e del mio staff sono tutte sul lavorare per migliorare la squadra".

"Sì, sia io che i miei collaboratori lo prendiamo, come tutti gli altri del reparto offensivo, cercando di pulirlo in tutto: nel primo controllo, nel movimento, nell'attacco alla porta... I miglioramenti si vedono grazie alla volontà, perseveranza nel lavoro, voglia di migliorarsi. Stasera, oltre al gol da grande bomber, ha fatto una prestazione importante".

"Lui ha sicuramente un po' più di fisicità di quella che avevo io, si muove molto bene in area, ci sono margini di miglioramento in campo aperto e nella manovra della squadra. Questo è un dato di fatto".