Genoa, giorni caldi per la cessione del club: Preziosi ha un patto di segretezza

"Genoa, trattativa per l'acquisto: si è fatto avanti un fondo USA", si legge stamane in taglio alto su Il Secolo XIX. Una trattativa per la cessione del club. Una trattativa seria, assicurano i beninformati. Con contatti che vanno avanti da almeno tre mesi e un'analisi dei conti condotta dagli uomini di Deloitte presenti a Villa Rostan fino a pochi giorni fa. Tra il presidente Preziosi e il potenziale acquirente è stato firmato un "Non-disclosure agreement", un patto di riservatezza che vincola le parti a non rivelare nulla della trattativa in corso. E così formalmente l'identità del potenziale acquirente resta top secret, anche se l'ipotesi più accreditata è quella di un Fondo statunitense, che ha già investito nello sport e nel calcio in particolare ma con interessi in diversi settori.