Genoa, il mercato s'infiamma prima del Napoli: si valuta un doppio ritorno

Genoa, prossimo avversario del Napoli in campionato, scatenato sul mercato. Dopo Maksimovic, si profila un’altra idea per la difesa: uno scambio col Torino che prenderebbe Biraschi e in cambio rimanderebbe al Genoa Armando Izzo. Intanto è atteso anche Diego Perotti. Lo scrive PrimoCanale con gli ultimi aggiornamenti sul mercato.