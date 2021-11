Genoa, il nuovo proprietario Blazquez: "L'obiettivo sarà la Champions"

"Abbiamo acquistato il Genoa non per rivenderlo dopo poco tempo, ha 128 anni di storia e noi siamo molto rispettosi della tradizione: lavoriamo per trovarlo sempre più forte anche tra cent'anni". Mette le cose in chiaro, Andres Blazquez, rappresentante della holding 777 Partners che ha da poco acquistato il Genoa.

Ai taccuini de Il Secolo XIX, il manager non ha nascosto le ambizioni del nuovo corso, predicando al contempo pazienza: "L'obiettivo? Potrei dire la Champions ma è ancora presto, non siamo ancora pronti. Per adesso pensiamo alla salvezza, dobbiamo crescere per gradi. Dobbiamo aumentare i ricavi e rafforzare il club. Vogliamo incrementare la capacità di investimento eliminando una parte delle limitazioni di budget che c'erano. Ma dovrà crescere tutto il resto. Sarà un cambiamento e non una rottura con il passato".