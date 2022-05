Genoa, il report dell’allenamento in vista di Napoli: differenziato per due giocatori

Allenamento mattutino per il Genoa a Pegli, in vista della partita di domenica a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allenamento mattutino per il Genoa a Pegli, in vista della partita di domenica a Napoli. Agli ordini di Herr Blessin, la squadra ha svolto dopo il riscaldamento, le trasformazioni dei calci piazzati, addestramenti tecnici per reparti e infine la consueta partitella per la prova generale degli schemi. Lavoro differenziato per Piccoli e Sturaro: le loro condizioni saranno monitorate tra venerdì e sabato per l’eventuale convocazione.