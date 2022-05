Genoa, il report dell’allenamento odierno: seduta tattica in vista del Napoli

Penultima seduta di allenamento per il Genoa oggi a Pegli: dopodomani c’è la sfida contro il Napoli al “Maradona” che vale punti salvezza.

TuttoNapoli.net

Penultima seduta di allenamento per il Genoa oggi a Pegli: dopodomani c’è la sfida contro il Napoli al “Maradona” che vale punti salvezza. Grande spazio oggi agli aspetti tattici: al termine, la prova generale con la partitella finale. Nessuna novità sostanziale dalla odierna preparazione in campo: a meno di recuperi dell’ultimo minuto, è difficile che Piccoli e Sturaro possano essere convocati. Domani la rifinitura: nel pomeriggio la conferenza stampa di Herr Blessin, poi la squadra partirà in aereo per Napoli.