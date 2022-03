Genoa in vantaggio ma ingiustamente in 10 uomini: al 45’ 1-0 sul Torino

Si è chiuso il primo tempo al "Ferraris" con il Genoa avanti 1-0 contro il Torino.

Si è chiuso il primo tempo al "Ferraris" con il Genoa avanti 1-0 contro il Torino. L'equilibrio si spezza dopo appena un quarto d'ora con Frendrup che recupera un pallone sulla corsia di destra, guadagna il fondo e crossa verso il centro dell'area. Berisha non intercetta il pallone, Portanova ringrazia e con una conclusione potente scarica il pallone sotto la traversa per il vantaggio rossoblu. Al ventesimo il Grifone si rende ancora pericoloso con Destro che calcia dall'interno dell'area ma il pallone viene respinto da Bremer. Al 24' Ostigard, già ammonito, interviene su Izzo e viene espulso dal direttore di gara. Il centrale rossoblu, dal replay, non tocca però l'avversario ma probabilmente viene punito per l'intervento in sé. I granata spingono e sfiorano il pareggio con Vojvoda che, dopo un tentativo di rovesciata di Belotti, colpisce di testa da pochi passi scheggiando la traversa. I padroni di casa si abbassano e il Toro alza il proprio baricentro ma Belotti, servito magistralmente da Lukic, calcia a lato da ottima posizione.