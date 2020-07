Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Conte conferma Eriksen con Lautaro-Lukaku

Il Genoa per la salvezza, l’Inter per essere la prima tra i perdenti. I rossoblù scendono in campo con l’obiettivo di conquistare 3 punti che metterebbero i rossoblù momentaneamente a +7 sul Lecce terzultimo. I nerazzurri, viceversa, per il sorpasso sull’Atalanta al secondo posto (ma non ditelo a Conte) e il momentaneo -4 dalla Juventus prima.

Davide Nicola, privo di Lerager squalificato, sceglie una formazione decisamente giovane. In difesa dovrebbe agire Zapata da terzino destro, con Romero-Goldaniga al centro. Centrocampo del tutto inatteso: Behrami-Jagiello in mezzo, con il giovane Rovella a destra e Ankersen a sinistra. Favilli vince il ballottaggio con Pandev e fa coppia con Pinamonti lì davanti.

Antonio Conte deve rinunciare a Barella squalificato: a centrocampo torna Brozovic. Out anche De Vrij per infortunio, così ci saranno Godin e Ranocchia in difesa con Skriniar. Dopo cinque partite, torna la LuLa in attacco dal primo minuto, supportata dal danese Eriksen.

Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Inter.

Genoa (4-4-2): Perin; Zapata, Romero, Goldaniga, Criscito; Rovella, Behrami, Jagiello, Ankersen; Favilli, Pinamonti. Allenatore: Davide Nicola.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.