Genoa-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri cambia un solo uomo rispetto al match col Napoli

Operazione sorpasso, ci risiamo. La Juventus scende in campo a Marassi per scavalcare, almeno per due notti, l'Inter in vetta alla classifica del campionato di Serie A. I bianconeri dovranno vedersela col Genoa, che vuole tornare alla vittoria dopo tre partite senza i tre punti. Arbitro il signor Davide Massa della sezione d'Imperia, calcio d'inizio alle 20,45: di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Alberto Gilardino è costretto a scegliere l'attacco leggero: senza Retegui, tocca a Messias fare reparto con l'islandese Gudmundsson. Sabelli sul settore di destra, gli ex Dragusin e De Winter in difesa il primo e largo a sinistra il secondo. Massimiliano Allegri lascia in panchina Rabiot, non al meglio: tocca a Miretti scendere in campo da titolare. Confermata la coppia d'attacco formata da Vlahovic e Chiesa.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, De Winter; Messias, Gudmundsson.

Allenatore: Gilardino.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Allenatore: Allegri.