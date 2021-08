Genoa, l'allarme in vista del Napoli: "7 titolari non sostituiti ed il tempo stringe!"

Inter forte, ma il Genoa non ha sostituito Zappacosta, Strootman, Scamacca e Shomurodov, scrivono i colleghi di Primocanale per raccontare del pessimo esordio dei rossoblù, che al prossimo turno affronteranno il Napoli: "I quattro schiaffi presi dall’Inter non hanno affatto creato danni al Genoa. Anzi si spera abbia aperto gli occhi a tutti: dirigenti, squadra e tifosi. Meglio una batosta così indolore per la classifica che la solita melassa compiacente con slogan per finti campioni che non si vedono, tanto per tirare a campare. Invece il buongiorno ricevuti è che se non arriva un poker di giocatori veri, di valore non scommesse o gente al tramonto, la salvezza anche stavolta sarà dura.

La scorsa stagione l’arrivo di Ballardini porto’ la squadra fuori dai guai, ma in quel gruppo oltre alle intuizioni del tecnico c’erano giocatori forti che oggi però non ci sono più e non sono neppure stati sostituiti degnamente. Persino Radovanovic con l’Inter è mancato. Strootman, Zappacosta evaporati, Scamacca ovviamente tornato al Sassuolo, Shomurodov venduto per fare cassa. Con l’Inter in attacco c’erano prima un 2001 e un ragazzo macedone quasi sulla quarantina e poi l’ex punta della Lucchese (serie C) con Favilli. Destro e Ghiglione via, ma anche altri sono in partenza, giocatori che invece devono arrivare i cui profili non esaltano è infine c’è un allenatore imbavagliato come tutti dal silenzio stampa. Il tempo stringe, è l’ora dei fatti senza che nessuno si offenda. Per decenza".