Genoa, la cura Ballardini funziona: Zajc e Destro stendono il Bologna

Sette punti in quattro partite, tanti quanto quelli conquistati nelle precedenti 13. La cura Davide Ballardini fa di nuovo bene al Genoa, che batte 2-0 il Bologna grazie alle reti di Zajc e Destro e lascia momentaneamente la zona retrocessione, superando Torino e Parma e portandosi a quota 14 in classifica. Bologna sconfitto (otto partite senza vittorie) senza grossi rimpianti e con una certezza: il mercato dovrà portare necessariamente un rinforzo per l'attacco.