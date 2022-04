Genoa, la feroce filosofia di pressing di Blessin: "Perché i leoni cacciano in gruppo?"

L'allenatore del Genoa Alexander Blessin ha parlato a Sportweek della sua squadra e del sua prima esperienza da allenatore in Italia

L'allenatore del Genoa Alexander Blessin ha parlato a Sportweek della sua squadra e del sua prima esperienza da allenatore in Italia: "Ai ragazzi quando sono arrivato ho detto: io non ho scoperto il calcio, non sono il messia, Però vi chiedo di avere coraggio perché nessuno crede più di noi. Avete il diritto di sbagliare ma l'importante non è perdere la fiducia e reagire agli errori. Dato che lottiamo per non retrocedere dobbiamo ripartire dalle basi: lottare e essere compatti. Ora non voglia il tiki-taka, adesso dobbiamo essere corti e compatti".

Sul pressing: "Ci sono due opzioni di pressing: o attacchi subito il pallone, o porti gli avversari nella zona dove vuoi attaccare la palla. Perché i leoni cacciano in gruppo? Perché accerchiano la preda. Se corressero semplicemente dietro, la preda potrebbe essere più veloce. Il mio pressing porta gli avversari dove posso circondarli".