Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali: ci sono Luis Alberto e Felipe Anderson

© foto di www.imagephotoagency.it

Mettersi definitivamente il derby alle spalle. La Lazio cerca conferme dopo il successo casalingo contro la Salernitana e punta a portare a casa l'intera posta in palio dal "Ferraris" per tornare in corsa per un posto nelle prossime competizioni europee. Di fronte però ci sarà un Genoa che ha dimostrato in più di un'occasione di saper fare male alle big e ha il morale alto dopo i quattro punti ottenuti nelle ultime due gare in trasferta. I rossoblu non hanno l'assillo della classifica e vogliono concludere al meglio il campionato.

Le scelte di Gilardino

Qualche novità di formazione per Alberto Gilardino che si affida in mezzo al campo a Strootman al fianco di Frendrup mentre sulle corsie laterali Spence rileva Sabelli con Martin a sinistra. In difesa davanti a Martinez spazio a Vogliacco con De Winter e Vasquez mentre in attacco ci sono Retegui ed Ekuban con Gudmundsson ad agire fra trequarti e il ruolo inedito di mezzala.

L'undici di Tudor

Igor Tudor schiera Felipe Anderson e Luis Anderson alle spalle di Castellanos in attacco mentre Marusic e Lazzari sono gli esterni con Kamada e Vecino a formare la linea di mediana. In difesa a protezione della porta di Mandas giocano Patric, Casale e Gila.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-4-1-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Strootman, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.