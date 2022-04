Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali: Maksimovic titolare, Hysaj no

Dopo il successo contro il Sassuolo, i biancocelesti scenderanno in campo all'ora di pranzo al "Ferraris" contro un Genoa voglioso di punti

La Lazio cerca il bis per dimenticare il derby. Dopo il successo contro il Sassuolo, i biancocelesti scenderanno in campo all'ora di pranzo al "Ferraris" contro un Genoa voglioso di punti per ritornare in corsa per la salvezza. Alexander Blessin schiera Piccoli dal primo minuto con Melegoni, Amiri e Portanova larghi ad innescare l'ex Atalanta. In difesa Vasquez torna largo a sinistra con Ostigard e Maksimovic al centro e Hefti a destra a completare il pacchetto arretrato a protezione della porta di Sirigu. A centrocampo al posto di Sturaro c'è Galdames al fianco di Badelj. Maurizio Sarri invece schiera dal primo minuto Luis Alberto a centrocampo con Lucas Leiva e Milinkovic-Savic mentre in difesa, davanti a Strakosha spazio al quartetto formato da Lazzari, Patric, Aecerbu e Marusic con Hysaj in panchina. In attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Galdames, Badelj; Portanova, Amiri, Melegoni; Piccoli.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.