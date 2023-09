Genoa, Malinovskyi ha recuperato: vuole una maglia per il Napoli

Nelle prime parole da giocatore del Genoa, Ruslan Malinovskyi ha trasudato fiducia e ambizione da ogni frase. "

Nelle prime parole da giocatore del Genoa, Ruslan Malinovskyi ha trasudato fiducia e ambizione da ogni frase. "Avevo altre offerte, anche contratti più ricchi. Ma la proposta rossoblù è stata la più concreta. Nel mercato si fanno tante parole ma contano i fatti. E il Genoa mi ha fatto subito sentire importante, c’è grande fiducia in me e io voglio ripagarla". Lui che segna con tiri da oltre cento all'ora, lui che dopo i primi giorni di ambientamento, dopo le prime due gare, è entrato sempre più negli automatismi di Alberto Gilardino. E ora è pronto a diventare un perno e un riferimento assoluto nel gioco di un Grifone ambizioso, come evidenzia il mercato estivo.

Leader della trequarti. Per riscattare Marsiglia

Numeri e qualità, Malinovskyi è un colpo da grande squadra che conferma come detto le ambizioni di 777 Partners. Però dovrà sicuramente dimostrare di essere quello del percorso di crescita che lo ha portato dall'Atalanta fino alla Francia e non quello della parentesi di Marsiglia. 23 partite giocate e solo 2 gol, quella marsigliese è stata un'avventura non certo fortunata per entrambe le parti in causa. Però le qualità di Malinovskyi sono note a tutti ed è pronto a metterle in campo. Non solo: la botta subita in allenamento è stata pienamente assorbita e sarà a piena disposizione di Gilardino per il Napoli. Per essere il leader della trequarti e riscattare Marsiglia.