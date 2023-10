Genoa-Milan, formazioni ufficiali: gioca Jovic, out Messias per infortunio

Sono da poco state rese note le formazioni ufficiali di Genoa-Milan, in campo tra circa un'ora a Marassi. Alla fine Stefano Pioli opta per Luka Jovic al centro dell'attacco, rinunciando a Rafa Leao e completando il tridente con Okafor e Chukwueze. Conferme per Adli in regia, c'è Florenzi sulla destra al posto di Calabria.

GENOA (4-4-2): Martinez; Sabelli, Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Haps; Gudmundsson, Malinovskyi.

A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Vogliacco, Ekuban, Jagiello, Kutlu, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Galdames.

Allenatore: Alberto Gilardino.

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Okafor.

A disposizione: Sportiello, Mirante, Calabria, Giroud, Leao, Pulisic, Romero, Pellegrino, Pobega, Bertesaghi.

Allenatore: Stefano Pioli.