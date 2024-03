Genoa-Monza, formazioni ufficiali: altra panchina per Zerbin. Retegui-Gudmundsson per Gila

TuttoNapoli.net

Non chiamatele più sorprese. Genoa e Monza sono piacevoli realtà del nostro campionato e questa sera, calcio d'inizio alle ore 20.45, si daranno battaglia per l'anticipo del sabato sera della 28a giornata di Serie A. 36 punti per i brianzoli, 33 per i rossoblu. La salvezza non sarà aritmetica ma il bottino ottenuto dalle due squadre è certamente ampio e permette di affrontare questa sfida con serenità. Come sempre ci sarà il pubblico delle grandi occasioni al "Ferraris", ora la palla passa ai 22 in campo.

Le scelte di Gilardino

Nessuna novità per Alberto Gilardino che non ha a disposizione lo squalificato Vasquez. Al suo posto viene spostato a sinistra De Winter con l’inserimento di Vogliacco nel reparto arretrato insieme a Bani a protezione della porta di De Winter. A centrocampo c’è Strootman con Frendrup e Badelj con Sabelli a destra e Messias e sinistra mentre in attacco spazio a Gudmundsson e Retegui.

L'undici di Palladino

Risponde Raffaele Palladino con Djuric in attacco supportato da Colpani e Mota Carvalho. In difesa davanti a Di Gregorio gioca Izzo con Pablo Marì e Andrea Carboni mentre Birindelli e Akpa Akpro percorrono le corsie laterali con Bondo e Pessina in mezzo al campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Strootman, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, P. Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Pessina, Akpa Akpro; Colpani, Dany Mota; Djuric.