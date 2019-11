Genoa, Pajac: "Col Napoli un punto importante, complimenti a tutta la squadra"

La colonia balcanica quest'estate è aumentata. A Pandev, Radovanovic e Vodisek, si è aggiunto anche Marko Pajac, esterno di fascia capace di ricoprire tutta la corsia di sinistra sia in una difesa a quattro, come ora con Thiago Motta, che in un centrocampo a cinque come sotto la gestione di Aurelio Andreazzoli. "L'inserimento nel gruppo è stato positivo - esordisce il difensore in esclusiva ai nostri taccuini - Sono felice di far parte del Genoa. I compagni mi hanno accolto tutti bene fin dal primo giorno: dal capitano Criscito a Pandev e Radovanovic. Poi col tempo ho conosciuto bene tutta la squadra, posso solo ringraziare tutti".

Contro il Napoli è arrivato un punto importante che fa morale.

"Sì, un punto importante. Ringrazio mister Thiago Motta per la fiducia concessami e devo fare anche i complimenti a tutti i compagni per la prestazione. Andare in un campo difficile come Napoli e fare un punto è stato molto importante. Ora bisogna proseguire con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito, dobbiamo pensare che questa è la strada giusta e creare un ambiente positivo".