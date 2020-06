Genoa-Parma, Sepe protagonista: parato il secondo rigore di fila

Incredibile momento per l'ex azzurro Luigi Sepe, portiere del Parma. L'estremo difensore, dopo il rigore parato a Belotti, si è reso ancora protagonista nella gara di stasera contro il Genoa: al 30 minuto calcio di rigore per i rossoblu, si presenta Criscito dal dischetto, ma Sape devia quel tanto che basta per mandare il pallone sul palo e salva i suoi dal pari genoano