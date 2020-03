Genoa, Preziosi contro i playout: "Sbagliato imporre regole nuove. Abbiamo investito tanto"

Enrico Preziosi, patron del Genoa, si è opposto alla disputa dei playout in Serie A: "Non si possono imporre regole nuove, mai utilizzate, diverse da quelle che si conoscevano in partenza. Non è previsto in alcun modo. È sbagliato a livello di principio oltre che nella pratica: chi, come noi, ha investito molto a gennaio vuol vedere riconosciuti i propri sforzi sul campo secondo le regole note a tutti", riporta Calcio e Finanza".