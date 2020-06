Genoa, Preziosi pessimista: "La FIGC non darà ok al blocco delle retrocessioni"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto ai microfoni di Domenica Sport su Radio Rai in merito al Consiglio Federale in programma domani per definire in via ufficiale gli ultimi dettagli sulla ripresa dei campionati professionistici: "Prevedo che la nostra richiesta di un blocco delle retrocessioni in caso di nuova interruzione del campionato non venga presa in considerazione. La nostra è una proposta, un'indicazione: la FIGC ha l'autonomia sufficiente per decidere e noi dobbiamo rispettarlo. Abbiamo anche chiesto in via subordinata una limitazione delle retrocessioni, ma dovremo attenerci alle decisioni della Federcalcio”.