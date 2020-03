Genoa, Preziosi sul rinvio degli Europei: "Tutte le cose hanno un costo..."

Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' prioritaria la salute dei cittadini, poi bisognerà vedere gli effetti sull'economia, questo governo non è reso ancora conto di quelli che saranno i danni sull'economia. Non so come e quando riapriremo, ma non sarà più nella stessa maniera, sarà difficilissimo. Il Governo deve valutare bene gli interventi, al momento non mi convince. Rinviare Europeo? Sapevamo già di questa soluzione possibile per terminare i campionati in estate, non so questo quanto costerà, tutte le cose hanno un costo ma daranno modo di finire coppe e campionati, questi devono essere assolutamente finiti ovviamente virus permettendo".