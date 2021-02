Eldor Shomurodov è in dubbio per il Napoli. Oggi,infatti, l'attaccante non si è allenato in gruppo per un problema fisico. Il giocatore uzbeco ha effettuato un programma differenziato per un affaticamento muscolare. Domani sarà decisivo verso la partita di sabato: non dovesse farcela, spazio a uno tra Scamacca e Pjaca in coppia con Destro dal 1′.