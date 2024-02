Genoa, ripresa degli allenamenti con mille tifosi: il report del club

Il Genoa ha ripreso gli allenamenti a porte aperte in vista della sfida di sabato contro il Napoli con l’abbraccio dei tifosi a San Valentino.

Il Genoa ha ripreso gli allenamenti a porte aperte in vista della sfida di sabato contro il Napoli con l’abbraccio dei tifosi a San Valentino. Un migliaio i presenti: fumogeni rosso e blu e cori dedicati alla squadra e in particolare all’allenatore Gilardino. Di seguito il report del club rossoblù.

Dopo un giorno di riposo la squadra si è radunata in mattinata, anticipando il pranzo per guadagnare tempo e facilitare lo smarcamento di tutti gli impegni in agenda, a partire dalla riunione di inizio lavori e la disamina a 360° della prestazione con l’Atalanta. Nella banca dati e negli uffici in uso allo staff tecnico, come dopo ogni partita, vengono elaborate diversi tipi di analisi dopo ogni performance.