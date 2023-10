Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali: Gilardino ritrova Retegui, Inzaghi si affida a Dia

TuttoNapoli.net

Si apre questa sera la decima giornata di campionato. Genoa e Salernitana si daranno battaglia sul green del "Ferraris" per uno scontro importante per la zona salvezza. I rossoblu iniziano con oggi un ciclo di gare importanti per capire quali possono essere le proprie ambizioni di classifica. I granata, dopo il cambio di guida tecnica e il pareggio casalingo contro il Cagliari, cercano continuità ed inseguono i tre punti per abbandonare le zone pericolanti della graduatoria.

Le scelte di Gilardino

Alberto Gilardino conferma gli uomini della vigilia schierando però la sua squadra con un 3-5-2. Malinovskyi viene confermato sulla linea di mediana al fianco di Badelj e Frendrup mentre Sabelli e Martin sono gli esterni. In difesa davanti a Martinez una linea a tre con Bani, Dragusin e Vasquez mentre in attacco in coppia con Gudmundsson c'è Retegui, al ritorno da un infortunio.

L'undici di Inzaghi

Schieramento simile per Pippo Inzaghi che si affida in attacco a Dia supportato da Cabral e da Candreva. A centrocampo con Coulibaly spazio a Maggiore mentre Mazzocchi e Bradaric percorrono gli esterni. In difesa ci soni Lovato, Gyomber e Pirola che hanno il compito di proteggere la porta difesa da Ochoa.

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Maggiore, Bradaric; Cabral, Candreva; Dia.