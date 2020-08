Genoa senza allenatore: salta Italiano ed il tecnico può arrivare dal ribaltone al Parma

(ANSA) - GENOVA, 21 AGO - Corsa a tre per la panchina del Genoa. La squadra di Enrico Preziosi, che ha deciso di non confermare Davide Nicola dopo la salvezza conquistata all'ultima giornata, aveva individuato in Vincenzo Italiano il tecnico ideale per la prossima stagione ma l'allenatore che ha portato lo Spezia in serie A per la prima volta nella storia difficilmente lascerà i bianconeri e così ecco crescere l'opzione Roberto D'Aversa. L'attuale allenatore del Parma, dopo l'addio del ds Daniele Faggiano passato proprio al Genoa, è ad un passo dal divorzio con i gialloblù entrando così nella lista dei possibili sostituti di Nicola. Il Genoa peraltro si era mosso contattando anche Fabio Liverani, che con il Grifone aveva esordito in serie A nel 2013 e da poco è stato esonerato dal Lecce. Proprio Liverani peraltro è indicato come possibile nuovo tecnico del Parma in caso di partenza di D'Aversa. Un intreccio che vede alla finestra anche Rolando Maran spesso accostato ai rossoblù ma al momento più indietro nella lista dei desideri dei dirigenti genoani così come Massimo Carrera, già vice di Conte e attuale allenatore dell'Aek Atene. (ANSA).