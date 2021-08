Genoa, si sblocca Maksimovic: firmerà un quadriennale, esordio col Napoli?

Nikola Maksimovic proseguirà la sua carriera in Serie A e vestirà la maglia del Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il club ligure ha infatti trovato l'accordo con il giocatore, che si è svincolato dal Napoli al termine della passata stagione. Per lui pronto un contratto di 4 anni, fino al 30 giugno 2025. Dopo le visite mediche il difensore firmerà per i rossoblù e arriverà l'ufficialità.