Genoa, Thiago Motta al capolinea: due idee per la panchina del Grifone

Il Genoa è vicinissimo ad un nuovo cambio in panchina. Manca solo l’ufficialità, ma l’esperienza di Thiago Motta è ormai giunta al capolinea. Decisiva la pensante sconfitta contro l'Inter che ha segnato il futuro del tecnico ex PSG.

LE IDEE PER LA PANCHINA - Secondo quanto riferito da Sky Sport, la società rossoblù è al lavoro per trovare il sostituto che risollevi una squadra scivolata all’ultimo posto in classifica: due i nomi in corsa per il dopo Motta, con Diego Lopez da una parte e il terzo ritorno di Davide Ballardini dall’altra.