Genoa-Udinese, le formazioni ufficiali: out Malinovskyi, Messias dal 1'

Sono ufficiali le scelte degli allenatori per la sfida del Ferraris tra Genoa e Udinese, valida per la 26esima giornata di Serie A.

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Genoa, Gilardino conferma per intero l'11 di partenza visto settimana scorsa contro il Napoli. Dunque ancora Messias titolare insieme a Frendrup e Badelj, solo panchina per Malinovskyi. Sulle fasce conferme per Martin e Sabelli che ha vinto il ballottaggio con Spence. Davanti non si tocca la coppia Retegui-Gudmundsson.

In casa Udinese la musica non cambia, anche Cioffi scende in campo con la stessa formazione della passata giornata. Ancora titolare Samardzic insieme a Walace e Lovric, con Payero pronto a subentrare a gara in corso. Sulle corsie laterali Ehizibue e Zemura preferiti nuovamente a Ebosele e Kamara. Trova continuità il terzetto difensivo Perez-Giannetti-Kristensen che sta dando maggiori garanzie.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

UDINESE: (3-5-2): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi