Genoa, ultime per domenica: Blessin con la tegola Sturaro, avanza Rovella

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'appuntamento di domenica a Napoli è determinante per il Genoa se vuole continuare a sognare l’impresa della salvezza in Serie A. Al momento sono stati venduti oltre 500 tagliandi, subito una partenza col botto: c’è tempo ancora fino a sabato e il numero si alzerà ulteriormente nelle prossime ore. Intanto però - riporta il Corriere dello Sport - dal campo non ci sono buone notizie per Sturaro che non è ancora al meglio per un problema muscolare. Le sue condizioni saranno monitorate anche nei prossimi giorni ma al momento le percentuali di un suo recupero in extremis sono molto ridotte. E per Blessin ci sarà la necessità di trovare un altro partner per Badelj davanti alla difesa e salgono le quotazioni di Rovella già rientrato una settimana fa nel gruppo dopo un lungo infortunio.