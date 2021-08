Genoa, Vasquez ha risolto le questioni burocratiche: ora vuole esserci col Napoli

Johan Vasquez, neo giocatore del Genoa, è pronto a mettersi a disposizione di Ballardini. Il giocatore, che era rientrato in patria per risolvere alcune questioni burocratiche, è sceso in campo questa mattina al Signorini per una seduta di allenamento, in attesa di trovare la forma migliore per l'esordio in Serie A che a questo punto può essere contro il Napoli