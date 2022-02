Già 10mila biglietti venduti per Salernitana-Spezia: il confronto con la prevendita per il Barça

Salernitana-Spezia vale più di Napoli-Barcellona? Nei numeri della prevendita, pare (quasi) di sì, almeno per ora. Se per la super sfida europea sono stati staccati circa 13mila tagliandi, numeri destinati a salire con gli ultimi aggiornamenti ma comunque non entusiasmanti, all'Arechi sono già 10mila i biglietti venduti per lo scontro salvezza di lunedì. C'è grande entusiasmo per la campagna acquisti della Salernitana, una squadra rivoluzionata per inseguire il sogno permanenza in Serie A.