Già oggi Ronaldo può lasciare la Juventus: Mendes a Torino per portarlo al City

L'addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus si fa sempre più concreto. Nel pomeriggio di ieri Jorge Mendes è sbarcato a Torino per deciderne il futuro, portando alla dirigenza bianconero un'offerta del Manchester City. A scriverlo è Tuttosport, secondo cui il divorzio tra la Vecchia Signora e il fuoriclasse portoghese potrebbe consumarsi già in giornata.

Cristiano vuole andar via. La volontà di CR7 - si legge - è quella di provare una nuova esperienza e sarà difficile per la Juve fermarlo. Il blitz del potente agente lusitano, da tempo in contatto con il Manchester City, poco dopo un viaggio in Inghilterra e l'annuncio che Harry Kane resterà al Tottenham sono tre indizi e spesso fanno una prova.