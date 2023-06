Giallo Juve: club rinuncia alla Conference League per patto con la Uefa?

Ciao all'Europa? La strada è stata tracciata dal passo indietro dei bianconeri sul fronte Superlega, le discussioni sono in corso

Dopo la serata con il giallo che si è consumata ieri sera a Nyon, e la curiosa coincidenza che ha riguardato la Juventus, l'edizione odierna di Tuttosport analizza quello che potrebbe intercorrere nelle prossime settimane tra lo stesso club bianconero e la UEFA. Quel che è certo - si legge - è chela Juventus da una parte e il presidente Ceferin dall’altra stanno trattando intorno a un tavolo. Una sorta di patteggiamento: una delegazione composta da legali e dirigenti, infatti, da Torino si è recata a Nyon per lavorare a un accordo che possa mandare in archivio una volta per tutte il fascicolo aperto dall’organismo europeo nello scorso dicembre per “potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario”.

Ciao all'Europa? La strada è stata tracciata dal passo indietro dei bianconeri sul fronte Superlega, le discussioni sono in corso. Sul piatto, in cambio dello stralcio della posizione, proprio la rinuncia volontaria all’imminente Conference League, così da scontare una sorta di “ban” di un anno dalle competizioni UEFA.