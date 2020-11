Gioco spezzettato e noia, 0-0 tra Torino e Crotone: espulso l'azzurro Luperto

Termina a reti bianche il match di Campionato Torino-Crotone. Buon avvio degli ospiti, la squadra di Stroppa parte decisamente bene ed occupa subito la metà campo avversaria. Il Toro si difende con ordine e senza soffrire, tuttavia la squadra di Giampaolo non riesce quasi mai a ripartire se non grazie alle sporadiche giocate dei singoli. Il primo tempo si gioca quasi esclusivamente in mezzo al campo. Tanti contrasti e tanti falli che spezzano il ritmo del gioco. Di occasioni da gol, neanche l'ombra.