Giornata di riposo per il Milan: domani la ripresa degli allenamenti

Il Milan sarà il prossimo avversario del Napoli nel match clou del tredicesimo turno del campionato. La squadra di Pioli come evidenziato dal sito ufficiale rossonero, ha osservato oggi una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è prevista per lunedì 18 novembre con una sessione pomeridiana: ritrovo a Milanello per pranzo.