Giudice Sportivo, 3 squalificati per il secondo turno e ammende a Immobile e Hjulmand

Il Giudice Sportivo di Serie A ha confermato le giornate di squalifica per i giocatori espulsi nella prima giornata di campionato.

Squalifica per una giornata effettiva di gara

Maximiano (Lazio) per aver volontariamente colpito il pallone con le mani fuori dalla propria area di rigore impedendo ad un avversario di andare a rete.

Escalante (Cremonese) per essersi reso responsabile di un fallo grave di gioco.

Soumaoro (Bologna) doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

Ammenda da 1500 euro in seguito ad ammonizione per Hjulmand e per Immobile perché entrambi capitani rispettivamente di Lecce e Lazio.