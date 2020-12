Giudice sportivo, 4 gli squalificati: per lo juventino Pinsoglio anche una multa

Sono quattro i calciatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo dopo il decimo turno di campionato. Si tratta di Federico Ceccherini dell'Hellas Verona, Pedro della Roma, Jacopo Petriccione del Crotone e Carlo Pinsoglio della Juventus. Quest'ultimo è stato anche multato di 5mila per euro: "Per avere, al 47esimo del secondo tempo, protestato animosamente dalla panchina con parole irrispettose".